فرنسا ترحب باستئناف التعاون الأمني مع داخلية الوفاق

رحبت سفارة فرنسا في ليبيا بقرار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق باستئناف التعاون في المجال الأمني.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها تتطلع للتبادل من جديد حول مكافحة الإرهاب وفتح آفاق جديدة في مجالات التدريب ومكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة والدفاع المدني”.

وكان باشاغا أصدر في 18 من الشهر الجاري تعليمات لمدير إدارة العلاقات والتعاون بشأن استئناف التعامل مع الجانب الفرنسي وذلك بعدما كان أصدر تعليمات بإيقاف التعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الثنائية وكذلك المجالات التدريبية والأمنية وذلك على خلفية تعليق فرنسا بيانا للاتحاد الأوروبي يدعو قائد قوات الجيش الليبي، خليفة حفتر، إلى وقف العمليات ضد الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، نفت ذلك مؤكدة أن فرنسا طلبت تعزيز بيان الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا في 3 مجالات هي، وضع المهاجرين ومشاركة جماعات خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب في القتال في ليبيا، وسبل التوصل لحل سياسي تدعمه الأمم المتحدة.

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