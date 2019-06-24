السفارة الفرنسية ترحب باستئناف التعاون الأمني مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، بقرار وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بشأن استئناف العمل بالاتفاقيات الثنائية للتعاون في المجال الأمني والتدريب مع الحكومة الفرنسية.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» إنها «تتطلع للتبادل من جديد حول مكافحة الإرهاب وفتح آفاق جديدة في مجالات التدريب ومكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة والدفاع المدني».

كان المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، وجه يوم 18 يونيو الجاري كتابًا إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراره بشأن استئناف التعاون الأمني مع فرنسا.

وجاء القرار بعد أيام من اجتماع عقده باشاغا مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا في تونس يوم 22 مايو الماضي والذي اتفقا فيه على التحضير لإبرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم مصالح البلدين.

وفي 18 أبريل الماضي، أوقف باشاغا التعامل مع فرنسا، وجمّد العمل بالاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدية بسبب دعم باريس القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في هجومه على العاصمة طرابلس.

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