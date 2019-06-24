دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل المشاريع بوزارة الداخلية

قرنادة 24 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني

سير عمل المشاريع بوزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع عدد من المسؤولين بالوزارة.

وضم الاجتماع السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد عبد الحميد التواتي، و مدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس خالد توفيق، ورئيس قسم الشؤون الفنية المهندس ربيع سالم، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس.

وناقش الاجتماع وضع المشاريع التابعة لوزارة الداخلية والتي تم تنفيذها عن طريق جهاز تنمية و تطوير المدن وسيرها.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بضرورة إعداد تصاميم موحدة لكافة المرافق الأمنية و التي تعكس هوية وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات للصيانات الجديدة التي تتطلبها الوزارة وفق الأسعار النمطية الجديدة، ووفق التقديرات الفنية والمالية الدقيقة على ان يتم تنفيذها قبل نهاية أكتوبر 2019.

وطلب دولته خلال الاجتماع حصر كافة أملاك الوزارة (العقارات) و توثيقها وإخلاء المستغل بطريقة غير شرعية منها.(وال – قرنادة) أ د

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