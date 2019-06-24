السراج وباشاغا يبحثان الوضع الأمني في طرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين مع وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث الوضع الأمني في المدينة ومحيطها والمدن المجاورة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتسيير دوريات للحفاظ على الأمن بمختلف مناطق طرابلس.

وأكد الجانبان على ضرورة متابعة طرح الأحمال فيما يخص التيار الكهربائي ومعالجة ما يقع من خروقات أمنية بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء كما تابع الطرفان أوضاع مدينة غات والتي بعد تسيير قوافل إغاثة براً وجواً لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطنين ومعالجة أوضاع المتضررين نتيجة للسيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

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