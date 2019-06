التقى الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، برئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحث سلامة التحديات القاسية التي أصابت ليبيا مؤخراً. كما بحثا معاً السبل الآيلة للخروج من المآزق المختلفة التي دخلت بها البلاد والعودة إلى حالة الاستقرار والطمأنينة ودولة القانون وفكرة الحوار بين الليبيين.

The post غسان سلامة يبحث مع عقيلة صالح الأوضاع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية