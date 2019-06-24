صالح وسلامة يبحثان المستجدات السياسية في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدة موضوعات وقضايا تتعلق بحل الأزمات وذلك من خلال العملية السياسية والحوار الذي يهدف إلى استقرار الأوضاع في البلاد.

والتقى سلامة مع أعضاء مجلس النواب، زايد هديه ومحمد اجديد وبدر النحيب وعبدالهادي الصغير، في مقر الأمم المتحدة في بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة ناقش مع النوب آخر التطورات في ليبيا كما أطلع أعضاء المجلس على جهوده لإيجاد توافق في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

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