سلامة يجتمع بعدد من الناشطين في بنغازي

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع عدد من الناشطين اليوم في مقر الأمم المتحدة في ⁧‫بنغازي.

وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب عبر صفحتها بـ«فيسبوك» الاثنين إن سلامة «تبادل الآراء حول الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه بلدهم، ‬وتطرق الإجتماع إلى كيفية تعزيز المصالحة وإيجاد حل سلمي سياسي للأزمة الليبية».

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بدأ زيارة لمدينة بنغازي أمس الأحد التقى خلالها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وعدد من النواب، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومشايخ القبائل بالمنطقة الشرقية.

غسان سلامة يجتمع بعدد من الناشطين بمقر الأمم المتحدة في ⁧‫بنغازي. 24 يونيو 2019. (البعثة الأممية)

غسان سلامة يجتمع بعدد من الناشطين بمقر الأمم المتحدة في ⁧‫بنغازي. 24 يونيو 2019. (البعثة الأممية)

غسان سلامة يجتمع بعدد من الناشطين بمقر الأمم المتحدة في ⁧‫بنغازي. 24 يونيو 2019. (البعثة الأممية)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

