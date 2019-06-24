ألمانيا تجدد دعمها لسلامة من أجل إنهاء الصراع بليبيا

جددت المانيا دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة غسان سلامة لإنهاء الصراع في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة للمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الألمانية السفير السابق لدى ليبيا، كريستيان بوك، بحسب موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي .

وقال بوك في تغريدته إنه التقى المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي أمس الأحد في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في مدينة بنغازي.

وأوضح كريستيان بوك أنه سأل المشير حفتر خلال اللقاء قائلاً: “كيف يمكننا وقف الحرب والعودة إلى العملية السياسية في ليبيا”، وأضاف أنه جدد “دعم ألمانيا جهود البعثة الأممية بقيادة غسان سلامة لإنهاء الصراع في ليبيا”.

حضر اللقاء السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، الذي أكد قائلاً: «في اجتماعنا بالرجمة، كررنا أننا لا نؤمن بالحل العسكري، ودعونا إلى العودة للعملية السياسية ومعالجة جميع المخاوف الأمنية والاقتصادية المشروعة تحت قيادة الأمم المتحدة”، وفق تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”.

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