هدية يكشف عن كواليس لقائه مع غسان سلامة في بنغازي

كشف عضو مجلس النواب زايد هدية، عن كواليس لقائه رفقة عدد من النواب مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، أمس الأحد في مقر الأمم المتحدة في بنغازي.

وأوضح هدية، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات حول آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة لإيجاد توافق قي المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية، والتطرق إلى محاولات تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الليبية، وتوضيح الأسباب الحقيقة التي تحرك من خلالها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس واستعادة هيبة الدولة، والقضاء على سيطرة المليشيات على مقدرات البلاد، لافتا إلى أنه لا يمكن إيقاف الحرب أو تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس إلا بعد تخليص العاصمة من الإرهاب.

وأضاف هدية، أنه تم أيضا التطرق إلى ملف الجنوب الليبي وخاصة مدينة غات، والأوضاع في سرت، والأمور الإنسانية في مناطق الاشتباكات مثل عين زارة أو طوق طرابلس.

وكشف هدية، أن سلامة أكد خلال اللقاء على رفض البعثة الأممية بشأن تقسيم مجلس النواب وإنشاء مجلس موازي في طرابلس، مؤكدا أن البعثة الأممية تتعامل مع مجلس النواب المتواجد في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح.

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