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ليلة “موسيقية بامتياز” في هون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيت مدينة هون اليوم العالمي للموسيقى، بحفل فني موسيقي ساهر بتنظيم من فريق “هون ميديا”، شارك فيه نخبة من الفنانين والعازفين الليبيين.

حيث بدأت فرقة هون للموسيقى بتقديم أولى فقرات الحفل عبر الثلاثي المميز الفنانين سعد حمودة ويحيى دراويل صحبة عازف الكمان سعد موسى.

وفُسح المجال بعدها للفنان محمد النعاس الذي قدم وصلة فنية بين عزف القيثار وغناء قصائد عربية بالفصحة أبرزها “سيدتي” للشاعر الراحل الكبير نزار قباني، وكان ذلك صحبة عازف القيثار عماد صولة.

وبعدها جاء الدور لفرقة شباب المدينة بهون وهم مجموعة شباب كونوا فرقتهم قبل حوالي سنتين ودائما ما كانت مشاركاتهم غاية في الأداء غناء وعزفا، يتقدمهم الفنان الليبي الشاب نزار نصر.

أما رابع فقرات الحفل فكانت للفنان المميز علاء العلواني الذي قدم مجموعة من أغانيه صحبة العازفين “السويح” و”أرخيص”.

وكان مسك الختام مع النجم الليبي الفنان أيمن الهوني الذي أمتع الجمهور بمجموعة من أغانيه بين الجديد والقديم والتي تغنى بها الجمهور في أجواء احتفالية، لتشهد هون حفلا فنيا ناجحا ومميزا يضاف لعشرات الحفلات التي عادة ما تزين وتنير ليالي مدينة الفن والثقافة هون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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