(بالفيديو) المؤقتة تبحث أهم القضايا الاستراتيجية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي

قرنادة-العنوان

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين، ورئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف أهم القضايا الاستراتيجية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واستعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بالمؤقتة أكد ستنسلاف على ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة والسلطات في الاتحاد الروسي.

يشار إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

المبعوث الروسي

دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مركز الشراكة الدولية و التعاون التجاري الروسياستقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة السيد ستنسلاف كودرايشوف رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي، بحضور معالي وزير الخارجية و التعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.وبحث دولة رئيس مجلس الوزراء مع الضيف أهم القضايا الاستراتيجة المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي.وتم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.واستعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين. من جهته، أكد السيد ستنسلاف على ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة والسلطات في الاتحاد الروسي.

Posted by ‎الحكومة الليبية المؤقتة – Libyan Interim Government‎ on Monday, June 24, 2019

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