«الوطنية للقانون الدولي الإنساني» تعقد اجتماعا بوزارة العدل  

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إجتماعها الأول بديوان وزارة العدل اليوم الإثنين برئاسة وزير العدل محمد لملوم بصفته رئيس اللجنة وبحضور مقرر اللجنة وأعضائها المندوبين عن وزارات الداخلية والدفاع والتعليم والصحة ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس الوزراء وكذلك بحضور ثلاث شخصيات مستقلة وهم خطاب الزوي، تغريد شنيب، رجاء الحضيري.

حضر الاجتماع مندوب عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا بصفة مراقب .

وتناول هذا الاجتماع آلية عمل اللجنة والمهام الموكلة إليها ودورها في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني واحترامه على الصعيد الوطني، وكما تناول الاجتماع آليات إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية .

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