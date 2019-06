عميد سرت ينظم زيارة تفقدية لفندق المهارى بالمدينة

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني يرافقة عضو المجلس البلدى لبلدية سرت رئيس لجنة البنية التحثية غيت عبدالله ومدير ادارة المشروعات بالبلدية عمر السودانى بعد ظهر اليوم الإثنين بزيارة عمل تفقدية لفندق المهارى بالمدينة التابع للشركة العامة لخدمات المراكز الادارية

وكان في استقبالهم مدير ادارة الشؤون الادارية بالشركة العامة لخدمات المراكز الادارية خالد البقار وعدد من المسؤوليين بالشركة وفندق المهارى

وقال مدير الإعلام والعلاقات ببلدية سرت إن هذة الزيارة لبلدية سرت تأتى للوقوف عن كتب إلى ما وصل الية فندق المهارى الى مراحل متقدمة من الصيانة والتجهيز لمرافقة والذي سيتم افتتاحة قريبا.

