ضبط شحنة تقدر بـ 21 طن من اللحوم الفاسدة بطبرق‎

أعلن قسم مكافحة التهريب والمخدرات طبرق ضبط كميات كبيرة من “الكبدة” المجمدة المستوردة فاسدة وتقدر بـ21 طنا معبأة في 1423 صندوقا. وقالت مديرية أمن طبرق، إن الشحنة ضبطت مخبأة في حوافظ مع كميات من الخضار كانت لغرض التمويه كانت وجهتها مدينة بنغازي.

وأوضحت أن البضاعة المستوردة الفاسدة أمريكية المنشأ، ووصلت إلى طبرق عبر الأسكندرية بنغازي وتعتبر الكبدة المجمدة محضورة بناء علي قرار من وزارة الإقتصاد. وأكدت المديرية أنها اتخدت الاجراءات اللازمة ولازالت القضية رهن التحقيق، مشيدة بجهود رجال حرس الجمارك وحرصهم على صحة المواطن وسلامته.

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