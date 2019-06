اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية تعقد اجتماعها بجامعة طرابلس

تعقد اللجنة الدائمة للمعادلات العلمية، غدا الثلاثاء، اجتماعها الخامس برئاسة الدكتور محمد العتوق، مدير عام المركز بصفته رئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية وذلك بمقر كلية الصيدلة جامعة طرابلس العاشرة صباحاً.

وكشف “العتوق” لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة ، أن هذا الاجتماع يأتي لدراسه جميع الملفات التي لم يبث فيها من أشهر وسنوات نظراً لبعض المختنقات التي تمر بها اللجنة كانقطاع الكهرباء بشكل مستمر على المنطقة التي يقع بها المركز .

