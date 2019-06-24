مسؤول بمستشفى قمينس القروي: مستوى الخدمات أصبح متنديا والوضع كارثي

قمينس-العنوان

أكد مدير الشؤون الإدارية والخدمات بمستشفى قمينس القروي صلاح العشيبي، أن مستوى الخدمات أصبح متدنيا، وأن الوضع بات كارثيا في المستشفى بحسب وصفه.

وفي تصريحات صحفية قال العشيبي أن المستشفى يعاني من نقص في الأطباء بالإضافة إلى وجود مشاكل مع المراقبين الماليين وتعطيل توقيع مدير المستشفى على الحسابات من قبل وزارة الصحة رغم وجود مبالغ في حسابات الباب الثاني وباب التطوير.

وأشار العشيبي إلى أن هذا التعطيل أدى إلى عدم توفير المستلزمات الطبية ووقود المركبات والإطارات والتزامات شركة النظافة.

وقال العشيبي “عند حدوث أي كارثة في المستشفى تقوم وزارة الصحة بوضع حلول تلفيقية وتغيير المدير، تجنبا لموطن الداء، بدلا من تشكيل لجنة للتحقيق مع المدان وتحويله إلى القضاء أو الجهات الرقابية.”

وأشار العشيبي إلى إيقاف قرار وزير الصحة بإقالة مدير المستشفى حسين الكاديكي، من قبل عميد البلدية والحكماء الذين طالبوا بإجراء تحقيق على خلفية وفاة مواطن ودفنه قبل عرضه على الطبيب الشرعي.

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