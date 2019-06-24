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حريق في بلدة الجوش.. ومخاوف من “الأخطر”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اندلع حريق بغابة بن حمد في بلدة الجوش قرب مدينة تيجي في باطن الجبل، الاثنين، أتى على أشجار النخيل والزيتون وعدد من المحاصيل الزراعية للمواطنين، فيما تشير الدلائل إلى أن سبب نشوبه “قمامة مشتعلة”.

وسارع رجال المطافئ في باطن الجبل والحرابة لمساعدة الأهالي في إطفاء النيران يدوياً نظراً لعدم وجود سيارات إطفاء لديهم، ووصلت سيارتا إطفاء من جادو ساعدتا في إخماد جزء كبير من الحريق.

بدورهم ناشد عدد من أهالي البلدي الذين التقتهم “218NEWS”، الجهات المسوؤلة بالإسراع في تقديم المساعدة تحسبا من تجدد اشتعال النيران ووصولها إلى المنازل في حال هبوب الرياح، كما أنهم يتخوفون من وجود بعض مخلفات الحرب في الغابة.

وطالب الأهالي بتدخل طائرات المطافئ لأن شاحنات الإطفاء تواجه صعوبة بالدخول إلى المكان الذي ما تزال بعض النيران مشتعلة فيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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