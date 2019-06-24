سبها.. مطالب بالتحقيق في “مزاعم فساد” بالمصرف التجاري

عقد اجتماع في قاعة المجلس البلدي سبها، الاثنين، ضم عميد البلدية ومندوبا عن نقابة المصارف وأعضاء عن حراك “شباب سبها” ومخاتير المحلات وعددا من النشطاء.

وناقش الاجتماع مطالب المعتصمين الذين أغلقوا أبواب المصرف التجاري الوطني بالفترة السابقة احتجاجا على “الفساد داخل المصرف”، حسب وصف المحتجين.

وخلص الاجتماع إلى الطلب من الإدارة العامة للمصرف بالتدخل وإرسال لجنة للتحقيق في مزاعم الفساد داخل المصرف، وإعادة فتح أبواب المصرف والسماح للموظفين بالعودة لاستكمال أعمالهم المصرفية.

وقال الناطق باسم حراك “شباب سبها” أحمد الفرجاني، إن أهم مطلب للمعتصمين هو التحقيق في اتهامات الفساد عبر لجنة من الإدارة العامة للمصرف التجاري، مبينا وجود شكاوى من المواطنين حول هذه الاتهامات.

وأضاف الفرجاني، لـ”218″ أن حراك “شباب سبها” لا يستهدف أي شخص وإنما يريد إجراء التحقيقات اللازمة في مزاعم الفساد وإظهار نتائجها.

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