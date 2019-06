المباحث الجنائية فرع الغربية يحذر موطني الحرشة من المرور بجنزور

وجه جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية تحذيرا للمواطنين من منطقة الحرشة حتى مدينة صرمان من المرور من جنزور، وذلك لإن جهاز المباحث الجنائية قام اليوم الإثنين، بالقبض على أكبر المجرمين في جنزور وهو محمد فكار

وأضاف في بيان، «بعدها قام عدد من قادة الميليشيات في الزاوية و جنزور و طرابلس بمحاولة التفاوض لاطلاق سراح هذا المجرم وبعد رفض جهاز المباحث الجنائية الدخول في أي مفاوضات مع هذه الميليشيات».

