اشتباكات في وادي الربيع وغارات بالهيرة وهدوء حذر جنوب طرابلس

قالت مصادر محلية اشتباكات متقطعة اندلعت في محور وادي الربيع، مع سيطرة الهدوء الحذر على مختلف محاور الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قصف جوي للطيران الحربي لم يعرف تبعيته، استهدف مواقع في منطقة الهيرة.

وبحسب المصادر فإن قصف بالمدفعية الثقيلة سُمع بإتجاه طريق المطار.

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي بإسم قوات الوفاق محمد قنونو أن سلاح الجو التابع للرئاسي استهداف تمركزات لمسلحي الجيش الوطني بثلاث غارات جنوبي طرابلس.

وكانت قيادات تابعة لقوات الوفاق أكدت أنها استطاعت السيطرة على مناطق واسعة في مطار طرابلس.

فيما قال قائد ميداني في الجيش الوطني إن القوات المسلحة تسيطر على مطار طرابلس الدولي، وتواصل وحدات عمليات نوعية ضد قوات الوفاق لاستنزافها بالمناطق المحيطة بالمطار كطويشة والملحة وغيرها من المناطق المحيطة للمطار، نافياً ما يتردد عن سيطرة قوات حكومة الوفاق على أجزاء من المطار.

وتابع “محوري عين زارة ووادي الربيع يعتبران من أقوى المحاور، وقد حاولت ميليشيات الوفاق السيطرة والتقدم عدة مرات وفشلت في ذلك وخسرت العديد من مقاتليها وكذلك الآليات”.

فيما كانت مصادر عسكرية بالوفاق اكدت انضمام قوات من كتيبة 20/20 التابعة لقوة الردع الخاصة وسيطرتها على اجزاء من منطقة عين زارة.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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