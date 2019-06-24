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خصم 17 مليون جنيه إسترليني من الأصول الليبية المجمدة لدى بريطانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قالت لجنة شؤون إيرلندا الشمالية بالبرلمان البريطاني، إن الحكومة البريطانية خصمت 17 مليون جنيه إسترليني من الأصول الليبية المجمدة كضرائب.

وأوضحت اللجنة في خبر نشرته بموقع البرلمان البريطاني، أن حكومة المملكة المتحدة كشفت للمرة الأولى بعد دعوات متكررة منها، بأنها تقوم بخصم ما نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني كل عام منذ سنة ألفين وست عشرة، ليصل المبلغ إلى سبعة عشر مليون جنيه إسترليني.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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