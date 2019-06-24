عميد بلدية بني وليد يتحدث عن أسباب الإطفاء التام

قال عميد بلدية بني وليد سالم انوير في مداخلة هاتفية عبر اذاعة بني وليد المحلية قبل قليل بخصوص الاطفاء التام للتيار الكهربائي عن بني وليد أنه بعد التعدي على مشرف الاحمال بشركة الكهرباء بني وليد وترك المشرفين لاعمالهم تم فصل التيار الكهربائي من مدينة الخمس. واضاف نوير قائلا ” مساعينا قائمة بخصوص عودة التيار الكهربائي ونعدكم بأن يعود هذه الليلة وجاري العمل على تأمين المحطة وتأمين المشرفين عليها من قبل عمل لجان أمنية. مشيرا الى ان العمل الذي قامت به مجموعة مأجورة من المدينة ماهو الا عمل جبان وخسيس.

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