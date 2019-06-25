اعتداء في بني وليد على العاملين في محطة الكهرباء

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قال عميد بلدية بني وليد “سالم انوير” في مداخلة هاتفية عبر إذاعة بني وليد المحلية موضحاً سبب انقطاع التيار الكهربائي، إنه بعد التعدي على مشرف الأحمال بشركة الكهرباء بني وليد وترك المشرفين لأعمالهم تم فصل التيار الكهربائي من مدينة الخمس.

وأكد “انوير” أن المساعي قائمة من أجل عودة التيار الكهربائي واعداً بعودته قريباً وجاري العمل على تأمين المحطة وتأمين المشرفين عليها من قبل عمل اللجان الأمنية.

وخلص “انوير” إلى القول إن العمل الذي اقترفته مجموعة مأجورة من المدينة ماهو إلا عمل جبان وخسيس – حسب وصفه .

. . . وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية عن قيام مجموعة خارجة على القانون بالدخول إلى محطة 220 ك.ف بني وليد وانهالوا بالضرب على المناوبين وأخرجوهم بالقوة من المحطة ما أسفر عن فصل دوائر 66 وانقطاع الكهرباء عن المدينة.

واستنكرت الشركة هذا العمل الذي وصفته بالمشين وناشدت حكماء وأعيان بني وليد بالتدخل العاجل لحماية المناوبين بالمحطة وعدم تكرار مثل هذه الأعمال حفاظاً على أرواح العاملين بالشركة واستقرار الشبكة الكهربائية.

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