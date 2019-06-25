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المرج تطالب بتحسين الأوضاع الصحية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب، سير عمل المنشآت الصحية والطبية على مستوى بلدية المرج ،مع عميد البلدية “وليد صلهوب” وبحضور مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات بوزارة الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية ومدير إدارة المشروعات بمستشفي السكري.

نوقشت في اللقاء، الأحوال الصحية في المرج وما جاورها وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والاستماع إلى مطالبهم .

كما تطرق الاجتماع إلى وضع آلية لدعم القطاع الصحي ومعالجة كافة المختنقات الصحية كما طالب وفد المرج وزير الصحة بعدة مطالب في مقدمتها دعم مركز الأورام وتوفير الأدويه التخصصية بهدف سرعة تقديم الخدمة وتخفيف العبء على المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل إلى مستشفيات أبعد لتلقي العلاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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