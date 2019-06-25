جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الثلاثاء‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الثلاثاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية تونس 09:00

الافريقية طرابلس 10:30

البراق طرابلس 14:00

الافريقية الكفرة 14:40

الليبية الاسكندرية 15:30

البراق طرابلس 18:10

الافريقية الاسكندرية 20:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية طرابلس 09:30

الليبية تونس 13:30

البراق طرابلس 17:10

الافريقية الكفرة 18:00

الافريقية الاسكندرية 00:30

الليبية الاسكندرية 23:30

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