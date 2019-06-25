صالح: مرحلة ما بعد التحرير تستند على الإعلان الدستوري

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال لقائه مع المبعوث الأممي، غسان سلامة، أمس، أن الجيش الليبي يقوم بعملية إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، بعد انتشار المليشيات، وفوضى السلاح.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، إن صالح أوضح للمبعوث الأممي أن مجلس النواب قبل انتهاء مدته القانونية عدل الإعلان الدستوري، بحيث يسلم السلطة لجسم آخر منتخب وفق الإعلان الدستوري، وبطريقة قانونية، مشددا على شرعية مجلس النواب كجسم شرعي وحيد، لافتا إلى أن مرحلة ما بعد تحرير طرابلس ستتم وفقا للإعلان الدستوري، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة مكونات الشعب الليبي.

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