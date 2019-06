برلماني: «سلامة» لازال يناور.. والمجتمع الدولي منقسم حول مصالحه

خاص المتوسط/ حنان منير:

انتقد عضو مجلس النواب علي السعيدي، الدور السلبي للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وقال السعيدي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الثلاثاء، ” سلامة ليس لديه الرغبة الحقيقية في حل الأزمة بليبيا”، مشيرا إلى أنه سنة 2017 كانت لديه فرصة لتقريب وجهات النطر بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري، في تونس أما اليوم فالأمر خارج إرادة سلامة في إنهاء هذه الأزمة .

وأضاف «غسان سلامة لازال يحاور ويناور .. وهو المنوط به إيقاف هذه الأزمة، والجامعة العربية لم تحرك ساكنا.. والمندوب الليبي المكلف بالدفاع عن قضية شعبه، ينفذ الأوامر القطرية، والمجتمع الدولي منقسم حول مصالحه.. ويبحث عن حلول سياسية هي أقرب إلى الخيال منه لحالة ليبيا الواقعية ».

