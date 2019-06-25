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برلماني: «سلامة» لازال يناور.. والمجتمع الدولي منقسم حول مصالحه

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

خاص المتوسط/ حنان منير:

انتقد عضو مجلس النواب علي السعيدي، الدور السلبي للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وقال السعيدي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الثلاثاء، ” سلامة ليس لديه الرغبة الحقيقية في حل الأزمة بليبيا”، مشيرا إلى أنه سنة 2017 كانت لديه فرصة لتقريب وجهات النطر بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري، في تونس أما اليوم فالأمر خارج إرادة سلامة في إنهاء هذه الأزمة .

وأضاف «غسان سلامة لازال يحاور ويناور .. وهو المنوط به إيقاف هذه الأزمة، والجامعة العربية لم تحرك ساكنا.. والمندوب الليبي المكلف بالدفاع عن قضية شعبه، ينفذ الأوامر القطرية، والمجتمع الدولي منقسم حول مصالحه.. ويبحث عن حلول سياسية هي أقرب إلى الخيال منه لحالة ليبيا الواقعية ».

 

 

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • المتعوث الدولى سلامة على خطى المتعوث اليمنى غريفتث يعملوا لحساب قطر بالوكالة عن الصهاينة لإنقاذ المليشيات الإرهابية حتى تظل الدول العربية في صراعات وتتمكن إسرائيل من تحقيق صفقة القرن ويفوز سلامة مع غريفتث بملايين الدولارات مع ان سلامة يستطيع حل مشكلة ليبيا لو أراد بسهولة جدا لو طلب من مجلس الامن تحويل عائدات النفض لصندوق تابع للأمم المتحدة بدلا من يتركها عمدا للانفاق على تسليح مليشيات اراهابية وهذا موثق في تقرير الخارجية الامريكية كما انه يملك وقف عضوية ليبيا في الأمم المتحدة وغيرها حتى يختار العب الليبى او البرلمان رئيسا منتخبا للبلاد لكن طالما المليشيات الإرهابية تنفق ثروة النفط لشراء مرتزقة وسلاح ورشوة المجتمع الدولى فمالذى يجبرها على ترك هذه الثروة الا بقوة السلاح طالا ان الأمم المتحدة داعمة علنا للارهاب والهباب

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