عودة 302 مصري من ليبيا عبر منفذ السلوم

المتوسط:

أعلنت السلطات المصرية عودة 302 مصري بينهم 264 إلى مصر عبر منفذ السلوم البري، سافروا بصورة شرعية و38 بصورة غير شرعية، وعبور 284 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، اليوم الثلاثاء أنه أنهى إجراءات سفر 1092 عبر المنفذ منهم 269 مصريًا و823 ليبيًا كما أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 116 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 168 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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