بعد لقائه المشير حفتر وعقيلة صالح.. سلامة يجتمع مع السراج في طرابلس

ليبيا – إجتمع الممثل الخاص غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فور عودته من جولته في المنطقة الشرقية.

الجانبين ناقشا وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” آخر التطورات وأطر الإسراع في الانتقال لمرحلة الحلول.

وتم الإطلاع على نتائج المباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المجتمع الدولي.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد اجتماع سلامة مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ومشائخ قبائل المنطقة الشرقية في بنغازي وزيارته لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة.

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