اخبار ليبيا الان

بعد لقائه المشير حفتر وعقيلة صالح.. سلامة يجتمع مع السراج في طرابلس

تم النشر منذُ 41 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إجتمع الممثل الخاص غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج  فور عودته من جولته في المنطقة الشرقية.

الجانبين ناقشا وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” آخر التطورات وأطر الإسراع في الانتقال لمرحلة الحلول.

وتم الإطلاع على نتائج المباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المجتمع الدولي.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد اجتماع سلامة مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ومشائخ قبائل المنطقة الشرقية في بنغازي وزيارته لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كيف يتعامل المتعوث الاممى مع فاسد السراق وعصابته الاجرامية من الاخوان المفسدين دون ان يكون لها اى سند شرعية فهى مرفوضة من مجلس نواب الشعب منتهية الصلاحية وبدون اى توافق بعد انسحاب عدد من أعضاء المجلس الرئاسي وحتى لو كنت لا تؤمن بالقرآن الكريم فان من تقابلهم في طرابلس ينطبق عليهم قوله تعالى :
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)

    رد