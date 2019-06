«العامة للكهرباء»: مجهولون يقتحمون محطة كهرباء بني وليد

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، قيام مجهولين بالاعتداء على العاملين في محطة كهرباء بني وليد.

وأشارت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن المعتدين انهالوا بالضرب على العاملين بالمحطة، وأخرجوهم من المحطة، مما أدى إلى خلل فني، تسبب في قطع الخدمة عن المدينة”

وأفاد بيان الشركة، بأن الاعتداء وقع في ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، ودعت الشركة حكماء وأعيان المدينة للتدخل لحماية العاملين، محذرة من استمرار حالات الاعتداء على العاملين بها، الأمر الذي يشكل خطرًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

