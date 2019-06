وزير «صحة المؤقتة» يبحث مع عميد بلدية المرج أوضاع المنشآت الصحية

المتوسط:

التقى وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، في مقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء مع عميد بلدية المرج المهندس وليد صلهوب، وذلك لبحث سير عمل المنشآت الصحية والطبية وللاطلاع على الأحوال الصحية في بلدية المرج وما جاورها وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والاستماع إلى مطالبهم وذلك وبحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق، بالإضافة إلى حضور مدير إدارة الخدمات الصحية المرج حمد عبدالسلام ومدير ادارة المشروعات بمستشفي السكري المرج .

كما تم مناقشة آلية دعم القطاع الصحي ببلدية المرج وما جاورها ومعالجة كافة المختنقات الصحية، كما طالبوا وزير الصحة بعدة مطالب كان أبرز ما جاء فيها دعم مركز الأورام ببلدية المرج، كما طالب عميد البلدية بتوفير الأدوية التخصصية بهدف سرعة تقديم الخدمة وتخفيف العبء على المواطنين عناء التنقل للمستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.

