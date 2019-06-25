السعيدي: خارطة الطريق التى أطلقها المشير حفتر نالت ثقة البرلمان وستطبق بعد تحرير طرابلس

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ولقائه بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لم تكن في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن خريطة الطريق التي أطلقها حفتر سوف يتم تطبيقها بعد تطهير طرابلس من المليشيات والإرهاب.

السعيدي أشار في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إلى أن زيارة سلامة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على فترتين لم تكن في الوقت المناسب والدليل على ذلك استقبال المشير حفتر له بزيه العسكري وليست ببدلة العمل الرسمي، موضحاً أن حفتر أشار من خلال ذلك إلى أن توقيت الزيارة ليس مناسباً.

وأضاف أن خريطة الطريقة التي أطلقها المشير حفتر بسبعة بنود ستطبق بعد تطهير طرابلس من الإرهابيين والمليشيات المسلحة فضلاً عن نيلها الثقة بمجلس النواب.

وحول مباحثات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع المبعوث الخاص غسان سلامة قال إن المستشار صالح أكد خلال لقائه بسلامة أن الجيش ذاهباً لتحرير وتطهير العاصمة من المليشيات المسلحة، مؤكداً على أن البرلمان هو المجلس الشرعي الوحيد في ليبيا وهو على تواصل تام مع القيادة العامة للقوات المسلحة ويدعمها في عملياتها العسكرية إلى أن تعود ليبيا إلى أهلها.

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