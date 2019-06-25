رئيس المجلس التّسييري لبلديّة بنغازي يلتقي منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسف)

بنغازي 25 يونيو 2019 (وال) – استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر بوجواري أمس الإثنين، بمقر ديوان البلدية وفداً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) برئاسة رئيس برامج الطوارئ (اليونيسف نيويورك) السيد مانويل فونتين.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ومدير مديرية آمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، ورئيس هيئة الإغاثة ورئيس غرفة الطوارئ عضو لجنة التواصل بالبلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، فإن اللقاء تناول مجموعة من النقاط الهامة التي تعمل عليها المنظمة داخل بلدية بنغازي من تقديم المساعدات للعائلات المهجرة ودعم التعليم والطفولة، حيث تطرق رئيس برامج الطوارئ مانويل فونتين، إلى الأسر المهجرة قصراً من تاورغاء والمتواجدين في بنغازي وأهمية أن يكون هناك برنامج عمل لتقديم المساعدات لهم.

وفي ذات السياق، تحدث رئيس الهيئة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية حسين الفلاح، على أن الهيئة تتابع أوضاع المهجرين وتقدم لهم كافة المساعدات الضرورية.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الهيئة والمنظمة، وتجنب الأجسام الموازية والتي غالباً ما تعيق أعمال الهيئة.

من جانبه، أكد السيد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي على أن بلدية بنغازي تتعاون مع كافة المنظمات من خلال لجنة التواصل وتقوم بتوثيق كل الخدمات والمشاريع التى تقوم بها.

ورحب رئيس المجلس التسيري بالمجهودات التي تقوم بها منظمة اليونيسف، وبالبرامج الإنمائية التي قامت بها خلال الفترة السابقة بمدينة بنغازي.

وأوضح أن قضية أبناء تاورغاء، هي قضيتنا وهم أهلنا لافتاً إلى أن تعطي المنظمة، الأولوية لأي برنامج إنمائي تقوم به فهم أحق بها من غيرهم.

وأشاد رئيس المجلس التسييري، بافتتاح مكتب منظمة اليونيسف بمدينة بنغازي الذي سيباشر أعماله خلال الأيام القادمة. (وال – بنغازي) هــ ع

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