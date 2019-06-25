معالي وزير الخارجية يستقبل رئيس مركز الشّراكة الدولية والتّعاون التجاري الروسي

البيضاء 25 يونيو 2019 (وال) – استقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج، أمس الإثنين، رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي السيد ستنسلاف كودرايشوف بمكتبه في مدينة البيضاء.

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة عبر “فيس بوك” فقد تم تبادل وجهات النظر، حيال أهم القضايا الاستراتيجة بين الاتحاد الروسي و دولة ليبيا، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد ستنسلاف كودرايشوف، على فتح أفاق تعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة والسلطات في الاتحاد الروسي.

وأضاف إن ليبيا الآن أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية و الحكومة الليبية المؤقتة، وهذا سيعطي فرصة أكبر لتطوير التعاون. (وال – البيضاء) ع ع / هــ ع

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