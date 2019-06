المتوسط:

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الأول بديوان وزارة العدل، برئاسة وزير العدل محمد لملوم بصفته رئيس اللجنة وبحضور مقرر اللجنة وأعضائها المندوبين عن وزارات الداخلية والدفاع والتعليم والصحة ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس الوزراء وكذلك بحضور ثلاث شخصيات مستقلة وهم :خطاب الزوي، تغريد شنيب، رجاء الحضيري.

وكما حضر الاجتماع مندوب عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا بصفة مراق ، وقد تناول هذا الاجتماع آلية عمل اللجنة والمهام الموكلة إليها ودورها في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني واحترامه على الصعيد الوطني، وكما تناول الاجتماع آليات إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية

وتناول الاجتماع أيضاً إعداد نظام عمل داخلي للجنة بما يمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها .

The post اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بديوان وزارة «عدل الوفاق» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية