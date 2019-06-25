غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي: ليبيا تهمل زراعة القمح وتستورده!!

بنغازي-العنوان

يعاني القطاع الزراعي كغيره من القطاعات في ليبيا من سوء إدارة الموارد من مؤسسات الدولة المعنية، بعد إهمال مشاريع بآلاف الهكتارات تضررت نتيجة غياب المياه وسرقة المحطات التي تزودها بالكهرباء ما أدى لتلفها وفقدانها لقدراتها الإنتاجية.

وبحسب بيان غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عبر موقعها الرسمي، قال عبد القادر ميهوب أحد المزارعين في مدينة أوباري حيث تهدد قلة الإمكانات محاصيله الزراعية حيث اضطر للتأخير شهرا كاملا عن موعد حصاد محصوله المتمثل في القمح والشعير.

وتعيش المشاريع الزراعية في ليبيا انتكاسة تدفع بالدولة إلى استيراد 80% من احتياجاتها من محاصيل القمح والشعير كل عام في وقت تملك البلاد فيه مساحات يمكنها تغطية الاستهلاك المحلي.

وتملك ليبيا بحسب هيئة الحبوب نحو 40 ألف هكتار مخصصة لقطاع الزراعة لم يتم استغلالها، وتنتج ليبيا سنويا نحو 200 ألف طن من القمح والشعير فيما يبلغ استهلاكها نحو مليون و200 ألف طن سنويا من القمح والشعير.

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