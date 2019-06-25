الاعلام الحربي: تعزيزات جديدة للجيش في محاور طرابلس والايام القادمة ستشهد تطورات ميدانية

قالت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن غرفة عمليات الغربية دفعت بتعزيزات جديدة إلى محاور القتال في طرابلس.

وقالت شعبة الاعلام الحربي في بيان مقتضب على صفحتها بموقع فيسبوك، أن كتيبتين من القوات الخاصة تحركت بناءا على طلب من غرفة عمليات طوفان الكرامه لتحرير طرابلس.

وقالت الشعبة أنه تم تكليف الكتيبتين بمهام خاصة في المرحلة النهائية لإقتحام طرابلس وتطهيرها من براثن ائتلاف المليشيات المؤدلجة.

وأكدت الشعبة أن الأيام القادمة ستشهد تطورات ومستجدات على الواقع الميداني في محاور طرابلس السبع، وسيكون الحسم هو الفيصل.

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