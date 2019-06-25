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الاعلام الحربي: تعزيزات جديدة للجيش في محاور طرابلس والايام القادمة ستشهد تطورات ميدانية

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن غرفة عمليات الغربية دفعت بتعزيزات جديدة إلى محاور القتال في طرابلس.

وقالت شعبة الاعلام الحربي في بيان مقتضب على صفحتها بموقع فيسبوك، أن كتيبتين من القوات الخاصة تحركت بناءا على طلب من غرفة عمليات طوفان الكرامه لتحرير طرابلس.

وقالت الشعبة أنه تم تكليف الكتيبتين بمهام خاصة في المرحلة النهائية لإقتحام طرابلس وتطهيرها من براثن ائتلاف المليشيات المؤدلجة.

وأكدت الشعبة أن الأيام القادمة ستشهد تطورات ومستجدات على الواقع الميداني في محاور طرابلس السبع، وسيكون الحسم هو الفيصل.

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المشهد

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  • كما كان يوم 30 يونيو منذ 6 سنوات سقوط حكم المرشد العام للاخوان في معقله الرئيسى وقبض عليه في ملابس نساوين فاعتقد ان يوم 30 يونيو الحالي توقيت مناسب لاسقاط حكم الاخوان واحضار الحيوان صوان في ملابس نسوان اما شنابو السراج فسوف نعلقه من بيضانه ان وجدت او من شنابو في ميدان الشهداء اما باقى العصابة من الاخوان المفسدين فالسجون مكانهم الطبيعى حتى يتم شنقهم في ميدان الشهداء فهم اغبياء ام الاعرة امطير فتسلم لاحد بيوت الدعارة بالمدينة القادمة للاستفادة من خبرتها هذه المرأة اللوطية

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