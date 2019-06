خاص المتوسط/ حنان منير:

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت القذافي البطئ عدد من الملفات تتعلق بأولويات مشاريع سينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قريبا بسرت.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالبلدية، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ” المتوسط” اليوم الثلاثاء، بأنه حضر الاجتماع مدير إدارة مشروعات بلدية سرت، عمر السودانى.

