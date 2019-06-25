امطير: حفتر وعقيلة صالح من المحرضين على الفوضى ويجب رفع قضايا دولية ضدهما

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن النفط غير مأخوذة في الاعتبار لأنه أصبح لا يمثل شيئا في السلطة بعد اختيار النواب المنشقين والمقاطعين المجتمعين بمجمع قاعات ريكسوس في طرابلس رئيسا لهم .

امطير أشارت في تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إلى أن النفط باعتراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن هو بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق.

وطالبت امطير حكومة الوفاق بوضع حل جذري لرفع قضايا دولية ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح ، متهمةً اياهم بالتحريض والوقوف وراء ما تشهده البلاد من فوضى اليوم حسب زعمها .

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