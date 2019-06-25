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امطير: حفتر وعقيلة صالح من المحرضين على الفوضى ويجب رفع قضايا دولية ضدهما

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن النفط غير مأخوذة في الاعتبار لأنه أصبح لا يمثل شيئا في السلطة بعد اختيار النواب المنشقين والمقاطعين المجتمعين بمجمع قاعات ريكسوس في طرابلس رئيسا لهم .

امطير أشارت في تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إلى أن النفط باعتراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن هو بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق.

وطالبت امطير حكومة الوفاق بوضع حل جذري لرفع قضايا دولية ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح ، متهمةً اياهم بالتحريض والوقوف وراء ما تشهده البلاد من فوضى اليوم حسب زعمها .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • تعال انت يا تيس فحج لهم كانك راجل. يا باستارد انت و السراج و كلاب الفرقاطه خليتوا طرابلس مدينة منكوبه لا سيوله لا كهرباء لا ماء القمامه في كل زقاق و شارع لا امن و لا امان يا كلب. و تقول ان المشير حفتر و عقيله محرضين علي الفوضي. يجب ان تعرف يا فاسد احنا اللي طلبنا من الحيش العربي الليبي ان يحررنا منكم يا فروخ الخرام يا مخانب. نحن مع الحيش العربي الليبي حتي نقتلع جذورك لنت و مل اسرتك يا كلب و معاك مجهول الاصل السراج و الذيوث المشري. اذهب الله يلعنك و يلعن اهلك. و مصيرك تحصل يا تيس

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  • هذه الداعرة المغيبة عن الواقع مثل اخوانها المفسدين في الأرض ومثل هذه المرأة الميبونة مكانها الطبيعى خيمة من خيام النكاح تجاهد في سبيل المرشد مع كلاب النار ولا كان لها بين الشرفاء في ليبيا ففاد الجيش ايتها اللبوة الاخوانية الشرموطة هو مكلف من مجلس النواب بنصاب قانونى وانت مرتزقة مأجورة لمن يدفع لكم اكثر كيف بيعوا شرفكم لسلطان الدعارة التركى مكانك ليس في ليبيا اذهبى الى بيت من بيوت الدعارة التركية مع الداعرة الصادق الغريانى وساعدة الديوث الساعدى لتنامى في احضانهم

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  • انتظرى يا امطير حتى يمطرك الأخ سلامة بقبلاته الحارة ويعلمك الدعارة على أصولها فدعارتك بالمدينة القديمة كانت قائمة على القذارة مثل اخوانك المفلسين وزوجك الديوث لا يهمه سوى الفلوس عندما كان يتركك في خيم النكاح سقاحا في سبيل الحيوان صوان خبير النسوان

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