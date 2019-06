وكيل «صحة الوفاق» يتفقد مشروع صيانة المنشآت بـ زاوية الدهماني

المتوسط:

تفقد وكيل عام وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم عيسى، أعمال الصيانة والتجهيز الجارية بالعيادة المجمعة زاوية الدهماني، بعد مضي عقد كامل (10 سنوات) على غلق العيادة وتوقفها عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين نظرًا لتهالك المبنى وتعرض أعمدته لتصدعات.

ويُنتظرُ أن تشرع أول عيادة مجمعة ” العيادة المجمعة زاوية الدهماني” تقدم خدمة الفحص المقطعي المحوسب CT SCAN في تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، بعد أن نجحت وزارة الصحة بدعم وكيلها العام “محمد هيثم عيسى” في استئناف تنفيذ مشروع صيانة العيادة المتوقف منذ عام 2009 ويجري تنفيذه حاليًا تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

من جانبه، أوضح مدير العيادة المجمعة زاوية الدهماني سعد المشوط، أن العيادة خضعت لأعمال صيانة شاملة وتجهيز كامل وستحوي عيادات خارجية في كل التخصصات بما فيها الأطفال والباطنة والعيون والنساء والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة إلى جانب قسم علاج طبيعي وقسم العمليات وصيدلية.

