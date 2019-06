«داخلية الوفاق» تحذر من مكتوب مـزور يـحمل تـوقيع باشاغا

المتوسط:

حذرت وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق، من وجـود مكتوب مـزور يـحمل اسم وتـوقيع وزيـر الـداخلية بالحكومة، فتحي باشاغا.

وأكدت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن هـذه الأعـمال تـهدف إلـى تـضليل الـرأي الـعام مـن قـبل ضـعاف الـنفوس”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت وثيقة موجهة من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى ما وصفه بالقائد الأعلى للجيش مفادها أنه لوحظ أخيرا “سفر آمر المنطقة العسكرية الغربية، أسامة الجويلي، إلى تونس ومن ثم إلى صربيا وشراء أسلحة وذخائر وتحويل مبلغ كبير إلى شركة صربيا وبعد التحري لوحظ دخول هذه الأسلحة بعدد بسيط جدا، وأضافت الوثيقة تحصلنا كذلك على مستندات تلك الشركة “وبعد التقصي تبين أن الشركة مسجلة باسم مدير المكتب السابق بوزارة الدفاع العميد عبد الباسط المزوغي حسب التقرير المقدم من العميد طويبر مدير إدارة المشتريات العسكرية بوزارة الدفاع”

وطالب باشاغا، بتشكيل لجنة مشتريات للجنة لأزمة عمليات بركان الغضب بأمرة العميد طيار جبريل اشتيوي والتحقيق في المبالغ المحولة من قبل آمر المنطقة العسكرية الغربية.

