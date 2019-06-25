معالي وزير الصّحة يبحث ملف القطاع مع  أعيان ومشايخ درنة

البيضاء 25 يونيو 2019 (وال)- استقبل معالي وزير الصّحة في الحكومة اللّيبية المؤقّتة الدكتور سعد عقوب، عددا من أعيان ومشايخ ببلدية درنة وما جاورها.

هذا وناقش معالي الوزير، خلال اللقاء الذي أقيم بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، بحضور مستشار قبيلة العبيدات مصطفى بوشريح، وعدد من التركيبات الاجتماعية، ومديري المراكز الصحية والمهتمين بالشأن الصحي في المدينة، الأوضاع الصحية ببلدية درنة وما جاورها.

وبحث معالي الوزير ـ خلال اللقاء ـ آلية تذليل كافة الصعوبات أمام المرافق الصحية، والسعي لحل كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة، واستكمال المشاريع الصحية، وتوفير النواقص الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي .

وأكد الدكتور سعد عقوب أن وزارة الصحة سارعت في تقديم كافة الخدمات الصحية للمدينة، مضيفًا أن القطاع الصحي في درنة، كان من أولى القطاعات التي استعادت حضورها وبقوة، في ظل مجابهة كافة التحديات بهدف إعادة تفعيل كافة المنشآت الصحية.

وطالب الدكتور سعد عقوب، بسرعة تقديم كافة الخدمات العلاجية والإسعاف، وإعادة البناء بعد تحرير المدينة من الإرهاب وعودة الاستقرار في تلك المرافق الصحية، لتلبية احتياجات سكانها الذي يناهز عددهم أكثر من “130” ألف نسمة.

وأضاف الدكتور سعد عقوب أن الحكومة الليبية المؤقتة، تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدًا بجهود مستشفى الوحدة، وإدارة الخدمات الصحية بدرنة، والكوادر الطبية العاملة بها .

وأشار الدكتور سعد عقوب إلى أن الحكماء والأعيان لهم دور في تحقيق الاستقرار، وترسيخ قيم المحبة والتسامح داخل مدينة درنة، ودعم مبادرات المصالحة ولم الشمل، بما يتمتعون به من حكمة وعقلانية .

وقد حضر اللقاء الذي أقيم أمس الإثنين، مدير مكتب معالي وزير الصحة طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، بالإضافة إلى مدير مكتب القانوني الأستاذة جادة بوغرسة، والمدير المساعد لإدارة المستشفيات بالوزارة رياض الخزعلي .(وال- البيضاء) ر ت

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