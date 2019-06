ضبط خراف مذبوحة مصابة بالحمى القلاعية في بنغازي

المتوسط:

ضبطت دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي، أحد أصحاب المحلات يقوم ببيع عدد(4) خراف مذبوحة ومسلوخة وغير خاضعة للتفتيش الصحي، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية على قصابي منطقة الليثي.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه لا توجد على الذبائح ختم الصحة، مشيرا إلى أنه بعد إجراء الكشف عليها من قبل المفتش الصحي تبين إصابتها بمرض ((الحمي القلاعية))

وأفاد المكتب، بأنه تم إحالة صاحب المحل إلى التحقيق في غرفة عمليات الحرس البلدي.

