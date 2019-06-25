المشير حفتر يستقبل المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالخارجية الألمانية

التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية، السفير السابق لدى ليبيا، كريستيان بوك.

وفي تغريدة له أمس، قال المسؤول الألماني إنه بحث مع المشير حفتر عددا من القضايا، منها إمكانية وقف الحرب، والعودة إلى العملية السياسية في ليبيا، مجددا دعم ألمانيا لجهود البعثة الأممية بقيادة غسان سلامة لإنهاء الأزمة في ليبيا.

هذا وحضر اللقاء من الجانب الألماني السفير لدى ليبيا، أوليفر أوفكزا.

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