«سيالة» يبحث مع نظيره التنزاني تقديم الدعم للاستثمارات الليبية

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اجتماعا مع وزير الخارجية التنزاني، برومستور كابودي، على هامش الاجتماع التنسيقي لمتابعة تنفيذ مقررات قمة أفريقيا الصين.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين كما تطرقا إلى التنسيق بشأن عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين وتقديم الدعم الكامل للاستثمارات الليبية في تنزانيا وحمايتها.

من جانبه، أكد الوزير التنزاني على تقديم الدعم للاستثمارات الليبية والمحافظة على ملكيتها، كما قبل الوزير التنزاني الدعوة الموجهة له لزيارة ليبيا في الفترة القادمة.

