القايدي: زيارة سلامة لم تكن في الوقت المناسب

اعتبر عضو مجلس النواب علي القايدي أن زيارة غسان سلامة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة لم تكن في الوقت المناسب مستدلا على ذلك باستقبال المشير له بزيه العسكري وليس ببدلة العمل الرسمي.

وقال القايدي في تصريحاته لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” إن خارطة الطريق التي أطلقها المشير حفتر ببنودها السبعة ستدخل حيز التنفيذ بعد تطهير طرابلس من الإرهابيين والمليشيات المسلحة.

وأشار القايدي إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أكد هذا الكلام خلال لقاءه بسلامة مضيفا أن الجيش الوطني ذاهب لتحرير وتطهير العاصمة من المليشيات المسلحة، مؤكداً أن مجلس النواب هو المجلس الشرعي الوحيد في ليبيا وهو على تواصل تام مع القيادة العامة للقوات المسلحة ويدعمها في عملياتها العسكرية إلى أن تعود ليبيا إلى أهلها.

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