انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس في ليبيا

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي صحراوي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و45 درجة مئوية، بينما تكون معتدلة نسبيًا على المناطق الساحلية، حيث تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية مع رطوبة نسبية عالية.

وأشارت نشرة المركز إلى تأثر البلاد مساء اليوم الثلاثاء بمرتفع جوي ينتج عنه انخفاض درجات الحرارة واعتدال في الطقس، خاصة على مناطق الشمال والوسط، ويستمر خلال الأيام القادمة.

حيث ستكون السماء صافية في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الساحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها معتدلة وقد تنشط أحيانًا على بني وليد وأبو نجيم؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و45 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 على المناطق الساحلية، وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر والخليج، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية ومناطق الخليج، وبين 37 و43 درجة مئوية على رأس لانوف وجالو والجغبوب، وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية على مناطق الجفرة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على مناطق الجفرة.

أما في الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

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