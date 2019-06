المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، علي القايدي، أن الجيش الوطني ذاهب لتحرير وتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

وأضاف القايدي، أن مجلس النواب هو المجلس الشرعي الوحيد في ليبيا وهو على تواصل تام مع القيادة العامة للقوات المسلحة ويدعمها في عملياتها العسكرية إلى أن تعود ليبيا إلى أهلها.

