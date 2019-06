«باشاغا» يبحث انقطاع التيار الكهربائي المتكرر على طرابلس

المتوسط:

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اجتماعا مع وكيل الوزارة عميد خالد مازن لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي تهم وزارة الداخلية بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس مناقشة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر على كافة مناطق العاصمة طرابلس والتنسيق العادل لطرح الأحمال على كافة المناطق بالتساوي.

