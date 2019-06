«الفاندي»: حكومة الوفاق تمارس عقوبة جماعية في حق الليبيين

خاص المتوسط/ حنان منير:

اتهم رئيس مجلس أعيان وحكماء ترهونة، صالح الفاندي، حكومة الوفاق بممارسة عقوبة جماعية في حق الأطفال والنساء والشيوخ في مناطق (النواحي الأربع) (ترهونة) (قصر بن غشير ) ( ورشفانة ) والتي يقطنها مئات الآلاف من الآسر، في الوقت الذي يتم فيه منع عنهم الدواء والكهرباء والسلع التموينية.

وقال الفاندي، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، ” إن ليبيا تنزف، وشعبها يموت، قائلا للمجتمع الدولي،: «لا تصدقوا ما يروج له الإخوان، من كذب وتضليل، فالشعب الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله .. ويناضل من أجل إعادة هيبة دولته وكرامة المواطن فيها .. والحفاظ على هويته العربية والإسلامية».

